反年改團體明上街遊行 北市多路段管制

圖為日前反年改群眾上街抗議。（資料照，記者吳柏軒攝）

2017-03-28 18:50

〔記者吳柏緯／台北報導〕年金改革相關的草案將在本週送進立法院，以台灣警消聯盟為首的軍公教團體將在明天再度走上街頭，以「遍地開花」的方式，同時在多個政府機關抗議，表達反年改的立場。

根據台灣警消聯盟發出的「動員令」，明天一早抗議團體將先齊聚於大直忠烈祠，向參加春祭的總統蔡英文陳情，要求國家應遵守信賴保護原則，年改不該溯既往。下午1點將兵分6路，分別在總統官邸、行政院、監察院、立法院、考試院、內政部等地抗議，持續至晚上10點。

為避免抗議行動影響交通，台北市警方從明天上午9點起，針對立法院、行政院與民進黨黨部週邊的徐州路、中山南路與北平東路進行管制；總統官邸周邊的愛國西路、南海路與重慶南路，以及考試院週邊道路則提早至今晚8點起開始管制。交通管制預計明晚各地活動後，視情況陸續解除管制。