| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
空污全台淪陷！ 21縣市AQI一片橘紅
 首頁 > 政治

反年改團體明上街遊行 北市多路段管制

圖為日前反年改群眾上街抗議。（資料照，記者吳柏軒攝）

2017-03-28  18:50

〔記者吳柏緯／台北報導〕年金改革相關的草案將在本週送進立法院，以台灣警消聯盟為首的軍公教團體將在明天再度走上街頭，以「遍地開花」的方式，同時在多個政府機關抗議，表達反年改的立場。

根據台灣警消聯盟發出的「動員令」，明天一早抗議團體將先齊聚於大直忠烈祠，向參加春祭的總統蔡英文陳情，要求國家應遵守信賴保護原則，年改不該溯既往。下午1點將兵分6路，分別在總統官邸、行政院、監察院、立法院、考試院、內政部等地抗議，持續至晚上10點。

為避免抗議行動影響交通，台北市警方從明天上午9點起，針對立法院、行政院與民進黨黨部週邊的徐州路、中山南路與北平東路進行管制；總統官邸周邊的愛國西路、南海路與重慶南路，以及考試院週邊道路則提早至今晚8點起開始管制。交通管制預計明晚各地活動後，視情況陸續解除管制。

廣告
  • 反年改團體明上街遊行，北市將進行路段交通管制。（圖取自台北市警察局）

    反年改團體明上街遊行，北市將進行路段交通管制。（圖取自台北市警察局）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 上街頭 交管 交通管制 反年改 年改
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧可樂燒子排
法式點心✧沙漠玫瑰
異國菜✧北越炸春捲
葡萄酒入菜有４招！
轉寄

標題：反年改團體明上街遊行 北市多路段管制


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.