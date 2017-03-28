立院總質詢結束！ 週五將審政院前瞻條例
2017-03-28 18:35
〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院本會期總質詢於下午全部結束。行政院長林全除感謝院長蘇嘉全、全院委員對行政院施政報告的政策指導外，也在感謝詞中表示，前瞻基礎建設特別條例草案、產創條例、老屋條例與長照相關的財源法案，希望能在接下來委員會的審理中順利過關，林全同時也在致詞中尋求各委員支持。
本會期總質詢於今日全部結束，立法院週五的院會預計將開始進行法案二三讀，日前行政院列為優先法案的「前瞻基礎建設特別條例草案」也將送進院會一讀。程序委員會今討論週五議程草案時，國民黨原先希望能將「前瞻基礎建設特別條例草案」交由衛環、經濟、財政、司法、教育文化與交通等6個委員會審查，卻因表決人數不敵民進黨，最後「前瞻基礎建設特別條例草案」擬由民進黨團提案，交由交通、經濟與財政3個委員會聯席審查。
林全下午結束總質詢致詞時，除感謝各委員對政策上的指點外，也一一點名行政院力推的優先法案，並懇請委員支持。院會結束後院長蘇嘉全、民進黨立委吳思瑤、莊瑞雄、劉櫂豪等人與行政院長合影留念。
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