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空污全台淪陷！ 21縣市AQI一片橘紅
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高捷黃線不夠還要紫線 花媽：努力爭取

2017-03-28  18:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運黃線被納入前瞻計畫軌道建設﹗高市議員李眉蓁今質詢指出，建議市府再爭取高捷「紫線」，串聯北高雄的5個大學，讓高捷路網更完整﹔市長陳菊答詢表示，只要中央有經費、市府會努力爭取。

李眉蓁所提的高捷紫線為東西向，長13.56公里、規劃13車站，西從援中港、東到樹德科大，主要串聯楠梓與燕巢，並經過高雄大學、高雄海洋科大、高雄第一科大、義守大學燕巢校區、樹德科大等。

李眉蓁認為，這條路線有很多大學，數萬學生就是基本客群，她舉學生想到市區看電影為例，若以現階段大眾運輸情況，需耗費約一小時，建議市府認真評估，設法推動高捷紫線。

陳菊認同李眉蓁想法，強調市府會最好準備，只要有經費、市府一定努力爭取。

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  • 高雄市長陳菊表示，只要中央有經費、市府會努力爭取高捷「紫線」。（資料照，記者王榮祥攝）

    高雄市長陳菊表示，只要中央有經費、市府會努力爭取高捷「紫線」。（資料照，記者王榮祥攝）

  • 高捷黃線納入前瞻計畫軌道建設。（記者王榮祥翻攝）

    高捷黃線納入前瞻計畫軌道建設。（記者王榮祥翻攝）

  • 高市議員建議再爭取高捷紫線。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員建議再爭取高捷紫線。（記者王榮祥翻攝）

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