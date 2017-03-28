馬規蔡不隨 小英今年未接見救國團青年獎章得主

2017-03-28 18:34

〔記者鍾麗華／台北報導〕明天是329青年節，前總統馬英九過去在青年節前後，均會安排接見救國團的青年獎章得主，不過，政黨輪替後，蔡政府積極追討黨產，上月黨產會才舉行「救國團是否為國民黨黨產」的聽證會，總統府與行政院今年皆未安排青年獎章得主的接見行程。對此，總統府發言人黃重諺表示，蔡總統有其他重要行程，不克安排。

救國團今天舉辦青年獎章頒獎典禮，救國團表示，過去青年獎章得主都有總統接見，這是慣例，希望政府重視。不過，據了解，前總統李登輝與陳水扁任內並沒有年年接見青年獎章得主，馬英九則是在8年任內，每年都安排接見。

黃重諺表示，府方在3月上旬，收到救國團來函請託總統賀電，總統府隨後發出「祝賀活動順利」的賀電，之後又收到主辦單位希望帶得獎者拜會總統，但總統有重要行程，不克安排。至於外界政治色彩的指控無端，也沒有意義。

黃重諺說，蔡總統重視青年議題，歷來各項賽事在出發前、回國後，這些為台灣努力的選手，以及海內外的青年志工、國內外相關獎項得主，只要行程上允許，蔡總統都會親自接見或親自前往，以表示對年輕人的重視與鼓勵。日前蔡總統才親赴電競世界冠軍「閃電狼」位於台中的訓練基地。