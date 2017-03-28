同額競選 彰化區漁會今順利選出理監事

2017-03-28 18:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化區漁會今天召開會員代表大會，選出理、監事，由於區漁會應選的理事15席，監事5席，全部都是同額競選，過程相當平和，並將於4月6日開理監事會議，選出理事長、常務監事，並遴聘總幹事。

彰化區漁會今天選出理、監事名單如下：理事陳宗義、粘永修、鄭秋榮、粘賜沛、許志宏、黃雲龍、林金泉、陳進興、陳一惇、張萬富、林山謀、洪堯東、黃克情、林坤垤、洪坤郎。

監事林明壽、劉建忠、林長發、黃永遠、黃聖民。

而出席上級漁會的全國代表，今天也由郭順福、許昭騰順利當選。

由於彰化區漁會現任理事長陳宗義、常務監事林明壽，連任機率很大，而現任總幹事陳諸讚也是績優總幹事，又是唯一合格候聘人選，地方普遍認為，在理監事長選舉同額、沒有競選情況下，陳宗義、林明壽都可望順利連任，總幹事陳諸讚也可望獲得聘任。