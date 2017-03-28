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「早就覺得有狀況」 柯建銘透露馬案開庭氛圍

2017-03-28  21:12

〔即時新聞／綜合報導〕立委柯建銘自訴控告前總統馬英九教唆洩密案，台北地院今以無法證明馬曾要求前檢察總長黃世銘提供機密資料，宣判馬英九無罪。對於判決結果，柯建銘受訪表示，先前本案開庭時法官就一直在枝節上打轉，要幫馬英九解套，他當時就覺得有狀況，今天的判決是大錯特錯，他絕對上訴到底。

柯建銘今天接受電視節目《政經看民視》電話訪問表示，北院法官以無法證明馬英九叫黃世銘洩密而判馬無罪，但黃世銘案的高院判決已認定，黃允諾馬英九教唆而犯下犯行；而法院認為他沒有馬犯案的鐵證，但他根本沒辦法錄馬英九的音，（法院）這很離譜。

柯建銘批評，法官忽略馬英九破壞憲政體制的事實，這是見樹不見林的判決，國人無法信服，難道以後總統可以介入司法個案？

主持人彭文正詢問，本案先前開庭的氛圍如何，法官「額頭上有黨證嗎」？柯建銘說，本案只開了兩次庭，因為法官在枝節上一直打轉，他就覺得有狀況，法官要替馬英九解套，沒有綜觀馬的犯行，而把全案推定為無罪，這是大錯特錯的判決。

彭文正提醒柯建銘，接下來馬英九可能反咬他一口，控他誣告罪，柯建銘回應「盡管放馬過來」。他強調，本案判決是大錯特錯，絕對上訴到底。

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  • 立委柯建銘自訴控告前總統馬英九（見圖）教唆洩密案，台北地院今以無法證明馬曾要求前檢察總長黃世銘提供機密資料，宣判馬英九無罪。（資料照，記者廖振輝攝）

    立委柯建銘自訴控告前總統馬英九（見圖）教唆洩密案，台北地院今以無法證明馬曾要求前檢察總長黃世銘提供機密資料，宣判馬英九無罪。（資料照，記者廖振輝攝）

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