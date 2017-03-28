黨產會：監院提黨產條例釋憲 恐違權力分立

黨產會稍早發聲明指出，監察院得聲請釋憲之情形，僅限於針對其行使職權之憲法疑義，但監察院並無適用「黨產條例」之職權，不宜以機關身分提起本件釋憲，否則將違反權力分立。（資料照，記者楊淳卉攝）

2017-03-28 18:29

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對監察院就「黨產條例」向大法官聲請釋憲，行政院黨產會稍早發聲明指出，監察院得聲請釋憲之情形，僅限於針對其行使職權之憲法疑義，但監察院並無適用「黨產條例」之職權，不宜以機關身分提起本件釋憲，否則將違反權力分立。黨產會也爰請大法官依過去見解，依法不受理監察院釋憲聲請案，以符憲政權力分際。

黨產會表示，監察院得聲請釋憲之情形，僅限於針對其行使職權之憲法疑義，或其因行使職權而與其他機關之職權發生憲法爭議，或其行使職權所適用之法令有違憲之疑義。

黨產會表示，據監察院聲請解釋憲法理由書所載，其主張是因民眾陳情「黨產條例」涉有違憲疑義而自動調查，從而因行使調查權適用本條例發生有牴觸憲法之疑義。但監察院所行使之調查權係依據憲法第95條並適用監察法之規定，與「黨產條例」毫無關聯，且監察院並無適用本條例之職權，實不宜以機關身分提起本件釋憲，否則將違反權力分立。

黨產會表示，司法院大法官第1363次會議，就監察院聲請釋憲案所為之不受理決議指出：「聲請人認法院組織法第66條第7項及第63條之1第1項規定有違憲疑義，然前者係有關檢察總長之任命方式，後者係有關特別偵查組織。而依聲請書所載，聲請人於本件中所行使之職權，係憲法第95條及第97條及監察法第14條所定之調查權及彈劾權，其所調查及彈劾之對象固為檢察總長，惟於本件中行使調查權及彈劾權時，並未適用上開法院組織法之規定。是其聲請核與司法院大法官審理案件法第5條第1項第1款規定不合，依同條第3項規定，應不受理。」黨產會爰請大法官依上開見解，依法不受理監察院釋憲聲請案，以符憲政權力分際。