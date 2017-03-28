馬英九無罪 北院31513字判決書全文來了

2017-03-28 18:46

〔記者張文川／台北報導〕立法委員柯建銘自訴控告前總統馬英九教唆洩密案，台北地院今宣判，判馬英九無罪，主要理由是「無罪推定」，卷內證據和證人說詞都無法證明柯建銘指控的犯罪事實，亦即無法證明9月1日凌晨0時5分以馬英九手機門號打給黃世銘的88秒通聯內，馬有下指示要求黃世銘提供通聯、監聽紀錄，證據不足以將馬英九定罪，因此判決無罪。

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「馬英九涉教唆洩密案」判決書全文