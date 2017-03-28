馬英九教唆洩密案一審無罪 洪秀柱拍手叫好

2017-03-28 18:06

〔記者俞肇福／基隆報導〕針對前總統馬英九教唆洩密案，28日下午台北地方法院宣判「無罪」，國民黨主席洪秀柱聞訊，忍不住拍手大讚「公道回來了」！「公道自在人心」！

洪秀柱今天下午抵達基隆，下午4點半與國民黨議會黨團同志座談，不過因為國民黨議長宋瑋莉出國、副議長蔡旺璉未出席，會議由國民黨議會黨團書記長張芳麗主持。

洪秀柱下午在基隆行程滿檔，還不知道馬英九官司案無罪的宣判結果，記者告知時，丈二摸不著金剛的洪秀柱主席還問哪一件，一旁的黨工告知最新情況，她喜不自勝拍手叫好，直說「公道回來了」。