馬英九教唆洩密案一審無罪 府：不評論個案

2017-03-28 17:31

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨立院黨團總召柯建銘自訴前總統馬英九教唆洩密案，台北地院今日宣判，判決馬英九無罪。對此，總統府發言人黃重諺表示，對司法相關個案，總統府不會評論。

特偵組102年偵辦民進黨立法委員柯建銘涉關說案，引發洩密爭議。柯建銘自訴馬英九涉嫌洩密、誹謗，台北地方法院今天審結，判馬英九無罪，全案可上訴。