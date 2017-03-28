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馬英九教唆洩密案一審無罪 府：不評論個案

2017-03-28  17:31

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨立院黨團總召柯建銘自訴前總統馬英九教唆洩密案，台北地院今日宣判，判決馬英九無罪。對此，總統府發言人黃重諺表示，對司法相關個案，總統府不會評論。

特偵組102年偵辦民進黨立法委員柯建銘涉關說案，引發洩密爭議。柯建銘自訴馬英九涉嫌洩密、誹謗，台北地方法院今天審結，判馬英九無罪，全案可上訴。

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  • 針對台北地院今日判決馬英九教唆洩密案無罪一事，總統府發言人黃重諺表示，對司法相關個案，總統府不會評論。（資料照，記者廖振輝攝）

    針對台北地院今日判決馬英九教唆洩密案無罪一事，總統府發言人黃重諺表示，對司法相關個案，總統府不會評論。（資料照，記者廖振輝攝）

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