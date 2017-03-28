涉洩密一審無罪 馬仍有八大案纏身
〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九被立委柯建銘自訴控告涉教唆洩密、違反通訊保障監察法、個人資料保護法、加重誹謗等罪嫌，台北地院今天判馬英九無罪；柯建銘已表示將「上訴到底」；除此案之外，馬英九另有7案纏身，包括馬習會洩密案、大巨蛋案、富邦銀併北銀案、貓纜案、侵占國民黨產案、國發院土地案，以及台北地檢署日前起訴的教唆黃世銘二度洩密等案。
馬英九身繫8大案中，牽涉九月政爭的就有兩件，首先是上月14日台北地檢署起訴的馬向江宜樺及羅智強洩密、教唆黃世銘向江洩密案；第二則是今天一審宣判的柯建銘自訴控告馬教唆黃世銘二度洩密案、考紀會誹謗柯案，此案今天一審判馬無罪，但柯建銘已表態要上訴。
馬英九卸任後，去年9月赴東吳大學演講，被控涉洩漏前年「馬習會」秘辛，包括會前協商不到1分鐘，馬就與習達成互稱先生的共識，且要在同一天告知美方，讓老美嚇一跳；律師黃帝穎為此告發馬涉洩密。
黃帝穎先前另告發馬涉公務員財產來源不明罪，指馬英九的總統月薪47萬元，馬任內稱要捐半薪，卻仍能月存48萬元；本月23日，北檢認定此案查無不法，已簽結。
至於馬擔任台北市長任內所涉案件也有多件，包括遠雄大巨蛋審議期間，馬英九被控與遠雄集團創辦人趙藤雄密會，達成「零權利金、市府協助遠雄變更都市計畫」結論，北市廉委會認定馬英九涉圖利而移送。
另包括台北銀行前副理黃玉炎告發馬英九圖利富邦銀，賤賣北銀資產逾300億元；時任北市議員莊瑞雄告發馬英九在貓纜案，以716萬元委託當時的中華顧問工程公司作為經營管理顧問公司，事後未驗收妥當即營運，導致貓纜營運初期屢傳故障，此部分涉圖利廠商等。此外，馬另被控以市長特支費核銷愛犬「馬小九」相關飼養費用，但此案已於本月20日獲北檢不起訴。
針對與國民黨產有關的案件，馬英九也多次被律師王可富告發，指包括馬在內的13名國民黨高層，涉侵占國民黨產將近2千億元，涉侵占及背信；另外，位於北市文山區的國發院土地，原地主之子控告馬英九圖利，指國民黨當年以每坪5元強迫徵收8.8公頃土地，2005年再以每坪30萬元賣給建商，政府通過變更地目，每坪飆破50萬元，總獲利上看300億元。
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