法官認同「已經洩漏的秘密就不是秘密」 判馬無罪

2017-03-28 17:15

〔記者溫于德／台北報導〕前總統馬英九卸任後，遭立委柯建銘自訴控告涉教唆洩密、加重誹謗等罪，台北地院院稍早判馬無罪，可上訴。 行政庭長廖建瑜舉行記者會解釋，合議庭認同「已經洩漏的秘密就不是秘密」，因此未構成教唆洩密，判馬無罪。

廖建瑜說，即便柯建銘控告馬英九教唆黃世銘，在報告中特別提出任何與特偵組案件機密相關資料，但法官認同「已經洩漏的秘密就不是秘密」，因此馬並未構成教唆洩密；至於馬英九批評柯建銘關說司法部分，合議庭認定是善意評論，同樣不觸犯加重誹謗。