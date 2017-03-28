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法官認同「已經洩漏的秘密就不是秘密」 判馬無罪

2017-03-28  17:15

〔記者溫于德／台北報導〕前總統馬英九卸任後，遭立委柯建銘自訴控告涉教唆洩密、加重誹謗等罪，台北地院院稍早判馬無罪，可上訴。 行政庭長廖建瑜舉行記者會解釋，合議庭認同「已經洩漏的秘密就不是秘密」，因此未構成教唆洩密，判馬無罪。

廖建瑜說，即便柯建銘控告馬英九教唆黃世銘，在報告中特別提出任何與特偵組案件機密相關資料，但法官認同「已經洩漏的秘密就不是秘密」，因此馬並未構成教唆洩密；至於馬英九批評柯建銘關說司法部分，合議庭認定是善意評論，同樣不觸犯加重誹謗。

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  • 台北地方法院行政庭長廖建瑜召開記者會，對外說明判決理由，他表示，合議庭認同「已經洩漏的秘密就不是秘密」，因此未構成教唆洩密，判馬無罪。（記者羅沛德攝）

    台北地方法院行政庭長廖建瑜召開記者會，對外說明判決理由，他表示，合議庭認同「已經洩漏的秘密就不是秘密」，因此未構成教唆洩密，判馬無罪。（記者羅沛德攝）

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