馬一審無罪 柯建銘：大悲無淚、上訴到底
2017-03-28 16:35
〔記者楊淳卉／台北報導〕前總統馬英九涉教唆洩密案今一審宣判無罪，立院民進黨團總召柯建銘稍早在陳一銘、曾勁元律師的陪同下，召開「大悲無淚，上訴到底」記者會，痛批該判決是「大錯特錯」、「見樹不見林」，讓所有國人無法信服，強調「本人絕對上訴到底」。
馬英九卸任後第一件官司，遭柯建銘自訴控告涉教唆洩密、違反通訊保障監察法、個人資料保護法、加重誹謗等罪嫌，台北地院今宣判無罪，可上訴。
柯建銘表示，佛經的大悲無淚、大嘆無聲是他的心情，對於台北地院這項判決，他認為「大錯特錯」，絕對上訴到底。
柯建銘說，前檢察總長黃世銘案已被判決確定，馬英九罪證確鑿，法官卻判無罪，認為無法證明馬英九叫黃世銘洩密、沒錄音鐵證等，「請問，我可以去錄馬英九的音嗎？」痛批「這是什麼判決？」請一審法官注意過去如何判決。
柯建銘提到，法官用枝微末節的小事替馬英九解套，忽略馬英九違憲、違法的事實，這種判決是「見樹不見林」判決，讓所有國人無法信服，「本人絕對上訴到底」，他也說，4月14日告訴部分即將開庭，絕對奮戰到底。
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