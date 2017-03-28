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馬英九涉洩密獲判無罪 林俊憲：馬別高興太早！

2017-03-28  16:22

〔記者王俊忠／台南報導〕對於前總統馬英九涉洩密案，日前被台北地檢署起訴，今天台北地方法院判決馬無罪。民進黨立委林俊憲在臉書表示，他已有馬獲輕判的心理準備，但這才一審而已，請馬先生不要高興的太早！

林俊憲說，日前北檢認定馬英九違法洩密、依洩密罪嫌將馬起訴，當時社會議論紛紛、普遍認為「不要高興的太早」，就算馬有罪，可能也是輕判。果然，今天北院一審判馬無罪，可繼續上訴。或許是他心中早已做好心裡準備的緣故，面對這樣結果，只能說繼續上訴吧！才一審而已，希望馬英九也別高興的太早，這兩天也有人放話要讓馬下地獄呢！

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  • 對於前總統馬英九涉洩密獲判無罪，立委林俊憲在臉書表示，才一審而已，馬別高興的太早！（記者王俊忠擷取自林俊憲臉書）

    對於前總統馬英九涉洩密獲判無罪，立委林俊憲在臉書表示，才一審而已，馬別高興的太早！（記者王俊忠擷取自林俊憲臉書）

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