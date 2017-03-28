暫緩氟派瑞新制實施 林全：標準沒問題，還需要溝通
2017-03-28 16:13
〔記者彭琬馨／台北報導〕衛福部日前公告蔬果農藥殘留新制，將開放包含氟派瑞等22種農藥殘留量，卻因民眾反彈暫緩實施。對此行政院長林全表示，暫緩實施並非認為專家標準有錯，而是因為這個議題在社會風險溝通上「還有一段路要走」；林全強調，台灣目前是第一個制定氟派瑞在茶葉上殘留量的國家，既然民眾有疑慮，他認為台灣應該「再等一下」。
民進黨立委黃偉哲下午就蔬果農藥殘留量議題質詢行政院長林全。黃偉哲指出，跟民眾有關的食安議題政府不該做領頭羊，若民眾有疑慮政府就應暫緩。林全在答詢時強調，衛福部目前依據專家會議制定的標準符合科學認證，但即便專家認定沒問題，因台灣是全球第一個核准氟派瑞使用在茶葉上的國家，政府單位認為「應該等一下」；林全表示，「不認為專家會議有任何瑕疵」，但還需要一段時間與民眾溝通，因此才會決定標準暫緩實施。
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