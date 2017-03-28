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國民黨工資遣費 黨產會同意解凍5.9億

2017-03-28  16:04

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今天召開委員會議，會中決議同意解凍國民黨永豐銀帳戶及支票共5.9億元，支付黨工資遣費。會中也決議，將於4月27日針對婦聯會是否為國民黨附隨組織召開聽證程序。

黨產會發言人施錦芳表示，國民黨日前來函申請動支新台幣5.9億元支付黨工資遣費，今天會中予以同意，但要求需將這筆款項撥入黨工費用專戶。

施錦芳說，目前國民黨的台銀本票與永豐金帳戶餘額加起來有6億多元，支付這筆黨工資遣費後，將剩下不到1000萬元。

此外，國民黨近日也去函黨產會，主張被凍結的張榮發大樓尾款1億元為地方黨部黨費的合法收入，要求黨產會解凍，但黨產會認為此款項為不當取得之財產，今討論後不予同意。

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  • 不當黨產處理委員會發言人施錦芳。（資料照，記者張嘉明攝）

    不當黨產處理委員會發言人施錦芳。（資料照，記者張嘉明攝）

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