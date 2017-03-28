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馬英九洩密案判無罪 網友：完全不意外啊！

馬英九洩密案一審判無罪，網友大嘆不意外。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-03-28  15:53

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九洩密案今天（28日）北院判無罪，立委柯建銘律師表示非常驚訝、無法接受，不過針對法院判決，許多網友淡定表示，「完全不意外」。

馬英九卸任後，被立委柯建銘自訴控告涉教唆洩密、違反通訊保障監察法、個人資料保護法、加重誹謗等罪嫌，台北地院今宣判無罪。針對判決結果，柯建銘律師曾勁元對此表示非常驚訝，強調「無法接受」，他和柯建銘都會上訴到底。民進黨發言人王閔生也表示，就算一審獲判無罪也無法掩蓋馬英九干預司法、毀憲亂政的事實。

宣判無罪消息一出，PTT網友也紛紛發表看法，多數人無奈稱「不意外」、「北檢，不yi外」、「法院KMT開的意外ㄇ」、「不意外啊都他家的」。

另外也有人引用前彰化縣長卓伯源的名言怒酸，「正直善良都回來了」，也有人強調「一審而已不要高興太早啦」、「真不愧是馬，司法遇到他就轉彎」。

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