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柯文哲抵泰：歡迎泰國民眾到台北感受回家的感覺

2017-03-28  15:23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲率隊出訪東南亞，今邁入第三天，一早抵達泰國，受到大批接機民眾歡迎，其中還包括去年泰簽首發團的台北觀光大使泰國小姐陳泰莉，她特別推薦柯文哲品嚐泰國美食，像是糯米芒果等，柯文哲也欣然回應表示，自己很喜歡芒果冰。

柯文哲下午預計參訪泰國創意中心、曼谷設計中心，並與泰國創意設計中心雙方簽署合作意向書，除強化台灣與泰國文化與設計界的交流與互動外，透過參訪泰國創意設計中心及曼谷藝術文化中心，考察該等中心的彈性營運模式，以及對創意資訊的加值活化作法。

晚間將於曼谷舉行台北之夜宣傳觀光，柯文哲也將發表旅遊優惠，鼓勵泰國旅客多到台北旅遊；柯文哲說，泰國和台灣有許多類似之處，有善良的人民、聞名世界的美食和眾多信仰佛教的信徒，傳統宗教文化豐富，歡迎泰國民眾到台北「感受回家的感覺」。

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  • 台北市長柯文哲率隊出訪東南亞，今邁入第三天，一早抵達泰國，受到大批接機民眾歡迎。（記者沈佩瑤攝）

    台北市長柯文哲率隊出訪東南亞，今邁入第三天，一早抵達泰國，受到大批接機民眾歡迎。（記者沈佩瑤攝）

  • 泰國小姐陳泰莉特別現身熱情獻花給柯文哲。（北市府提供）

    泰國小姐陳泰莉特別現身熱情獻花給柯文哲。（北市府提供）

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