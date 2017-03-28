呂秀蓮批泰國... 柯文哲：相罵沒好話

2017-03-28 15:11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕日前傳出前副總統呂秀蓮出訪泰國遭拒，已經是去年五月以來第2次被拒絕入境；呂秀蓮昨批評「泰國也不是什麼了不起的國家」。台北市長柯文哲今在泰國機場受訪時表時，相罵沒好話，他認為呂秀蓮這樣講，對台灣、泰國關係也不會有任何改善。

柯文哲率團出訪東南亞，今抵達第二個國家泰國。出關後受訪時被問及對呂秀蓮的看法時，柯表示，他認為朋友要多，敵人要少，朋友要多的基本條件，就是不要去增加人家的困擾，過去常說相罵沒好話，呂秀蓮這樣講對台灣、泰國的關係也不會有改善。#