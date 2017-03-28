妻子證實李明哲被中共國安單位拘留 要求中方解釋

2017-03-28 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前黨工、台灣非政府組織工作者李明哲入境中國後失聯，其妻李淨瑜昨日在立院召開記者會，呼籲政府營救，不過李淨瑜表示，她在昨晚已得知李明哲是被中國的國安單位拘留，希望中方盡快告知究竟以什麼罪名居留或逮捕李明哲。

根據《聯合報》報導，今日下午李淨瑜到海基會門口陳情，表示自己在昨晚得知李明哲被中國國安單位拘留，希望中國方面以文明國家標準，盡快告知究竟是以什麼罪名拘留李明哲，並允許家屬前往探視。

李淨瑜也擔心李明哲在牢獄中沒錢可以正常飲食，且沒有高血壓備用藥品，希望海基會可以從中協助，面交藥物及金錢給李明哲。