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反「去蔣化」挨批 柯：原諒敵人是強者表現

2017-03-28  15:19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨受邀出席大馬學生餐敘發表演說時，一席反對「去蔣化」言論，引發民進黨立委段宜康、議員李慶鋒反彈，段宜康更批評柯文哲不懂歷史和文化。柯文哲今在泰國機場出關後，接受媒體聯訪時反嗆，對他來說不見得每件事情都要跟民進黨一樣，如果要完全跟民進黨一樣，「那我去參加民進黨就好了」。

柯市府東南亞參訪行程今邁入第3天，一早柯文哲在泰國機場受訪時指出，在台灣應該每個人都可以表達自己意見，台灣歷史上從西班牙、荷蘭、明鄭、滿清、日本到國民黨政權，每段歷史都是切開的，但「如果每個人都要執著於過去的某一段，只會讓這個國家更分裂」。柯直言，自己的立場很簡單，那就是「我們有不同過去，但要不要走向共同的未來」，這點他態度一致。

柯文哲也否認是為了選舉才講這樣的話；柯表示，自己第一次選舉是這樣講，現在也是這樣說，重要的是，怎麼做台灣會比較好，給蔣介石一個公平正確的評斷就好，他很討厭台灣這種標籤政治，事情是可以討論的。

對於時代力量也批評他不懂轉型正義，柯強調，轉型正義當然要做，但不要變成只是勝利者的正義，台灣社會不管怎樣還是要往前看，所以大家應該「比較平和態度處理過去，以務實態度處理現在，正面態度面對未來」，就連他家也是228受害者，但原諒敵人是強者的表現。

媒體進一步問，他對去蔣化的看法，會不會影響和民進黨的合作？柯文哲說，很多事情必須綜合評估，不會因為單一事件影響，是要算總分的，他不見得每件事情都要跟民進黨一樣，「若完全一樣，我去參加民進黨就好了。」

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  • 柯市府東南亞參訪行程今邁入第3天，一早柯文哲（右2）在泰國機場受訪時指出，在台灣應該每個人都可以表達自己意見。（北市府提供）

    柯市府東南亞參訪行程今邁入第3天，一早柯文哲（右2）在泰國機場受訪時指出，在台灣應該每個人都可以表達自己意見。（北市府提供）

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