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姚文智批走鐘 柯文哲：我有改變嗎？

2017-03-28  15:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2018台北市長選戰備受外界關注，今有消息傳出民進黨有意禮讓柯文哲，但民進黨籍立委姚文智批評根本是柯的人馬在放話，還直言柯文哲走鐘，現在都是權謀算計，不像當初敦厚老實。對此，柯文哲今抵達泰國機場受訪時表示，他認為自己跟當初一樣，只是比較不會亂說話而已，還反問現場媒體，你覺得我有不一樣嗎？

柯文哲率團出訪東南亞，今邁入第三天，抵達第二個國家泰國。出關後受訪時，有媒體問柯，對於姚文智的批評有何看法？柯頻頻表示聽不懂姚文智在說什麼，還說，「我的人馬都是台北市政府的公務員，基本上我想不出有什麼人馬，我是聽不懂他在說什麼。」

至於姚文智指他變得權謀，柯則反問一旁的記者，「你有覺得我有改變嗎？」，又說「只是比較不會亂講話而已啊，其他都一樣」。

另外，姚文智還說，前總統陳水扁在選市長時，當時1998年民調有84%，還是選輸了，而柯文哲現在民調連陳水扁當時的一半都還不到，憑什麼有信心？這樣下去根本不會贏。對此，柯文哲回應，做什麼事情都要有信心去做啊，不然未戰先敗，自己心理上先怯懦，一定要保持一種正面去努力做，這很簡單的道理。

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  • 柯文哲率團出訪東南亞，今邁入第三天，抵達第二個國家泰國。（北市府提供）

    柯文哲率團出訪東南亞，今邁入第三天，抵達第二個國家泰國。（北市府提供）

  • 柯文哲率團出訪東南亞，今邁入第三天，抵達第二個國家泰國。（北市府提供）

    柯文哲率團出訪東南亞，今邁入第三天，抵達第二個國家泰國。（北市府提供）

  • 柯文哲率團出訪東南亞，今邁入第三天，抵達第二個國家泰國。（北市府提供）

    柯文哲率團出訪東南亞，今邁入第三天，抵達第二個國家泰國。（北市府提供）

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