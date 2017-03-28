因應年改抗議 行政院架拒馬圍欄

2017-03-28 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕台灣警消聯盟號召「3月29日抗議政府年金改革」抗議活動，為防有任何意外，行政院北平東路後門今天下午開始架設拒馬和圍欄，在所有出入口做好準備，以防明天抗議民眾衝進行政院內。

綜合媒體報導，因為上次行政院遭國民黨黨工衝入後，天津街的側門就只有在上下班時間才打開，其他時間則是長期關閉，而政院的員工需要隨時配戴識別證才能進入員工餐廳吃飯，就是擔心會有閒雜人等混進去。