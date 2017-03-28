| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

因應年改抗議 行政院架拒馬圍欄

2017-03-28  15:26

〔即時新聞／綜合報導〕台灣警消聯盟號召「3月29日抗議政府年金改革」抗議活動，為防有任何意外，行政院北平東路後門今天下午開始架設拒馬和圍欄，在所有出入口做好準備，以防明天抗議民眾衝進行政院內。

綜合媒體報導，因為上次行政院遭國民黨黨工衝入後，天津街的側門就只有在上下班時間才打開，其他時間則是長期關閉，而政院的員工需要隨時配戴識別證才能進入員工餐廳吃飯，就是擔心會有閒雜人等混進去。

廣告
  • 為防止「3月29日抗議政府年金改革」抗議活動出意外，行政院下午開始架設拒馬和圍欄。示意圖。（資料照，記者劉信德攝）

    為防止「3月29日抗議政府年金改革」抗議活動出意外，行政院下午開始架設拒馬和圍欄。示意圖。（資料照，記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 329 圍欄 年金改革 抗議 拒馬 行政院
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧可樂燒子排
法式點心✧沙漠玫瑰
異國菜✧北越炸春捲
葡萄酒入菜有４招！
轉寄

標題：因應年改抗議 行政院架拒馬圍欄


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.