民調：過半民眾不能接受「憲法一中」
〔記者鍾麗華／台北報導〕根據《美麗島電子報》公佈最新民調顯示，54%民眾無法接受「憲法一中」、72.5%不接受中國的「一中原則」；對於美國的「一中政策」，不能接受者為24.6%
調查詢及民眾，「根據中華民國憲法增修條文和相關法律，我國領土包括台灣地區和大陸地區，所以兩岸都屬於同一個國家，也就是中華民國」時，8.9%民眾對此主張很能接受、23.7%還算能接受（「能接受」合計32.6%），20.7%有點不能接受、33.3%很不能接受（「不能接受」合計54.0%），另13.4%未明確回答。
經交叉分析，泛藍民眾能接受「憲法一中」的比率最高（52.4%），泛綠民眾（尤其是時代力量黨的支持者）、或20至29歲、或高屏地區居民、或大專以上教育程度者表示不能接受「憲法一中」的比率最高，皆達6成以上。
被問到「對岸的中國政府認為中華民國在1949年已經被推翻，所以世界上只有一個中國就是中華人民共和國，而且台灣是中國領土的一部分」時，2.6%民眾對此主張很能接受、11.6%還算能接受（「能接受」合計14.2%），22.1%有點不能接受、50.4%很不能接受（「不能接受」合計72.5%）。經交叉分析，即使國民黨支持者，不能接受「一中原則」的也有64.5%。
調查詢及民眾「美國政府的『一個中國政策』承認中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，但是沒有承認台灣是中國的一部分，而且表示台灣問題必須和平解決」，調查結果顯示17.5%民眾對此項主張很能接受、43.8%還算能接受（「能接受」合計61.3%），而11.0%有點不能接受、13.6%很不能接受（「不能接受」合計24.6%），未明確回答有14.1%。
此項調查為《美麗島電子報》委託民調專家戴立安，在2017年3月23日至24日，以電腦輔助電話訪問方式，成功完訪1076人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。
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