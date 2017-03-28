總統適合度民調：小英45.2％、賴神42％、郭董34.6％

2017-03-28 14:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕根據《美麗島電子報》公佈最新民調顯示，詢問民眾誰適合當總統？現任總統蔡英文有45.2%、台南市長賴清德42.0%、鴻海董事長郭台銘34.6%、前行政院長張善政15.7%，另19.3%未明確回答。

經交叉分析泛藍民眾或40至49歲者，相對認為郭台銘較適合；中彰投與雲嘉南居民、或大學以上教育程度、與時代力量黨支持者、中立選民等則相對認為賴清德較適合，但僅微幅高於蔡英文，其餘各群民眾則多認為蔡相對較適合，尤其民進黨支持者的認同達82.1%，對賴清德認同為61.4%。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，賴清德僅落後蔡英文3.2％；而郭台銘雖排第三，但這位目前毫無政治經驗的企業界人士，也只輸現任總統10.6％。2020的台灣政壇，無疑已充滿變數。

此外，調查顯示，29.5%滿意蔡英文執政整體表現、58.0%不滿意。就兩岸政黨好感度評價，35.8%民眾對民進黨有好感、44.0%反感；26.3%對國民黨好感、49.6%反感；6.0%對中國共產黨有好感、61.1%反感。

此項調查為《美麗島電子報》委託戴立安，在2017年3月23日至24日，以電腦輔助電話訪問方式，成功完訪1076人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。