| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

總統適合度民調：小英45.2％、賴神42％、郭董34.6％

2017-03-28  14:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕根據《美麗島電子報》公佈最新民調顯示，詢問民眾誰適合當總統？現任總統蔡英文有45.2%、台南市長賴清德42.0%、鴻海董事長郭台銘34.6%、前行政院長張善政15.7%，另19.3%未明確回答。

經交叉分析泛藍民眾或40至49歲者，相對認為郭台銘較適合；中彰投與雲嘉南居民、或大學以上教育程度、與時代力量黨支持者、中立選民等則相對認為賴清德較適合，但僅微幅高於蔡英文，其餘各群民眾則多認為蔡相對較適合，尤其民進黨支持者的認同達82.1%，對賴清德認同為61.4%。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，賴清德僅落後蔡英文3.2％；而郭台銘雖排第三，但這位目前毫無政治經驗的企業界人士，也只輸現任總統10.6％。2020的台灣政壇，無疑已充滿變數。

此外，調查顯示，29.5%滿意蔡英文執政整體表現、58.0%不滿意。就兩岸政黨好感度評價，35.8%民眾對民進黨有好感、44.0%反感；26.3%對國民黨好感、49.6%反感；6.0%對中國共產黨有好感、61.1%反感。

此項調查為《美麗島電子報》委託戴立安，在2017年3月23日至24日，以電腦輔助電話訪問方式，成功完訪1076人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

廣告
  • 根據《美麗島電子報》公佈最新民調顯示，詢問民眾誰適合當總統？現任總統蔡英文有45.2%、台南市長賴清德42.0%、鴻海董事長郭台銘34.6%。（資料照，總統府提供）

    根據《美麗島電子報》公佈最新民調顯示，詢問民眾誰適合當總統？現任總統蔡英文有45.2%、台南市長賴清德42.0%、鴻海董事長郭台銘34.6%。（資料照，總統府提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 民調 美麗島電子報 蔡英文 賴清德 郭台銘
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧可樂燒子排
法式點心✧沙漠玫瑰
異國菜✧北越炸春捲
葡萄酒入菜有４招！
轉寄

標題：總統適合度民調：小英45.2％、賴神42％、郭董34.6％


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.