泰國小姐接機獻花 代表團瘋狂、柯P淡定

2017-03-28 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕 台北市長柯文哲為響應政府「新南向政策」，在近日展開東南亞國家參訪之旅，今天是柯文哲東南亞市政考察第三天，中午飛抵泰國。

去年泰簽首發團觀光大使、泰國小姐陳泰莉也受北市觀傳局邀請到場接機，柯文哲除了接受陳泰莉獻花外，還吃了陳泰莉推薦的泰國菜和芒果冰。難得出訪的市府代表團團員，還有隨行媒體這下都瘋狂了，紛紛利用空檔輪流和泰國小姐合照留念，反倒柯文哲只淡定的笑說自己也很愛芒果冰，隨即就結束訪問。

據《蘋果日報》報導，柯文哲率領代表團今天中午抵達泰國曼谷蘇凡納布國際機場，下午的行程將參觀泰國創意設計中心（TCDC）和曼谷藝術中心（BACC），晚間則在曼谷洲際飯店舉行「台北觀光之夜」，推廣台北市好玩好吃的景點和世大運的宣傳介紹。

而為了迎接柯文哲的到來，泰國小姐陳泰莉應邀到場獻花接機，代表團的局處人員和市府幕僚爭相和她拍照，陳泰莉也很大方的來者不拒，反而柯本人相當的淡定。

此行訪泰的路程，柯文哲也備受禮遇，警方從機場到參訪地點路程中，都在幫忙開道，整趟行程可說是非常的順暢。