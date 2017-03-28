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參選國民黨主席 潘維剛拜會黃敏惠

2017-03-28  13:03

〔記者王善嬿／嘉市報導〕國民黨主席參選人潘維剛，從家鄉屏東展開「黨員回家」系列活動造勢，今天抵達嘉義市，與前國民黨副主席黃敏惠等舊識、黨員相見歡，她說，上次黨主席選舉她力挺黃敏惠參選，此次換她來跟黃請益，並承諾未來當選黨主席，會設主席南部辦公室，重視南台灣。

潘維剛說，她從政三十幾年，跟黃敏惠父親擔任省諮議員時就認識，一直有個理念希望產生正能量，女性參選是為社會大眾，這次參選很強的信念就是希望大家能參與，參與才能改變，因此發起希望有黨籍、沒黨權的黨員回家，不是為個人謀未來，是希望讓黨更壯大、更好。

潘維剛說自己雖沒人頭黨員、沒財團支持，但相對也沒有包袱，外界說她是某參選人的「側翼」，她說不是誰的側翼，是黨員的側翼，以後有機會，一定跟黃敏惠連成一線、重視南部，如當選將設南部辦公室，每個月都來。

黃敏惠說因自己參選過黨主席，知道很辛苦，對潘維剛願意在艱困時刻參選，表達支持，她說如爸爸、媽媽就是家裡的桶箍，黨主席如桶箍，可以有不同意見跟聲音，但要包容、將大家找回來，而潘就是這個適合人選。

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  • 國民黨主席參選人潘維剛（右五）今天到嘉義市與前國民黨副主席黃敏惠（左四）等人相見歡。（記者王善嬿攝）

    國民黨主席參選人潘維剛（右五）今天到嘉義市與前國民黨副主席黃敏惠（左四）等人相見歡。（記者王善嬿攝）

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