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蔡英文下午視察桃園 將宣布前瞻計畫

2017-03-28  12:55

〔記者李容萍／桃園報導〕蔡英文總統今天下午3點將抵達桃園市，先後視察新屋農業博覽會場埤塘光電示範點、桃園機場捷運A21環北站，將宣布前瞻計畫涵蓋桃園的重大建設項目，桃園市政府提出「魅力桃園、北北桃、大嵙崁溪水」、「國家級台三線客庄浪漫大道」、「北北桃1小時生活圈軌道運輸計畫」等計畫，都獲行政院「前瞻基礎建設計畫」匡列預算補助，將有利桃園未來30年的發展。

桃園市政府依五大面向提出「多元文化魅力桃園計畫」、「北北桃1小時生活圈軌道運輸計畫」、「大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫」、「千塘之鄉埤塘光電綠能計畫」及「打造青年創業聚落計畫」。

蔡英文下午將分別前往新屋與中壢視察「千塘之鄉埤塘光電綠能計畫」與「北北桃1時生活圈運輸計畫」，其中，「千塘之鄉埤塘光電綠能計畫」是在埤塘上設置水上型太陽能光電設施，可以減低邁向「非核家園」期間的供電壓力，也能兼具埤塘灌溉、養殖的功能。

「北北桃1小時生活圈軌道運輸計畫」則包括桃園鐵路地下化、捷運綠線、捷運綠線延伸至中壢站，將北北桃首都生活圈緊密串聯，屬於「軌道建設」部分。

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  • 蔡英文今天下午將視察桃園，宣布桃園前瞻計畫。（記者李容萍攝）

    蔡英文今天下午將視察桃園，宣布桃園前瞻計畫。（記者李容萍攝）

  • 機捷A21環北站。（記者李容萍攝）

    機捷A21環北站。（記者李容萍攝）

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相關關鍵字： 前瞻基礎建設 蔡英文 鄭文燦
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