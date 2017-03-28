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談國民黨再造 詹啟賢：已面臨「器官衰竭」

2017-03-28  12:51

［記者陳昀／桃園報導］國民黨主席參選人詹啟賢今天到國民黨桃園市黨部發表政見，他說，國民黨的問題已經面臨「器官衰竭」，該換的就換、要全部重來，許多基層都對黨有期待，又不敢太期待，因此這次黨主席選舉，不能再只是靠關係好、政治協商、請客吃飯、人頭黨員、地方政治利益交換，這種老招數只會讓社會看不起，不能成就國民黨，應該選一個沒有恩怨，且有心胸和格局改善這些情況的黨主席，才能加分。

詹啟賢說，民進黨執政近一年來，國民黨、社會都對他們有諸多批評指教，但民進黨仗著政權在手、立院過半，愛做什麼就做什麼，後面還加一句「有本事贏回政權」，但他認為，這句話是真的，國民黨贏不回政權，再怎麼那又能怎樣，必須認清事實。

詹啟賢認為，國民黨要重返執政有三個要點，團結、贏得中間選民認同、黨主席和總統為同一人，他說，民進黨的團結，讓地方選舉能隨著蔡英文總統聲勢的帶動扶搖直上，值得借鏡，而去年國民黨在推派總統參選人時，遭遇「拋磚引玉」、「換柱」，換來的後果，經不起第二次，因此一定要選一個有辦法帶動大家往前走的人，如果不是有這種決心的參選人，乾脆先整合成一個團隊。

詹啟賢說，國民黨有太多派系的糾葛，他在國民黨內沒有包袱、恩怨、舊思維，而且來自業界，過去經營事業，深諳經營、管理，能帶領國民黨站起來。

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  • 國民黨主席參選人詹啟賢說，國民黨的問題已經面臨「器官衰竭」。（記者陳昀攝）

    國民黨主席參選人詹啟賢說，國民黨的問題已經面臨「器官衰竭」。（記者陳昀攝）

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