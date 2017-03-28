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郝龍斌：我不在乎馬英九支持誰...

2017-03-28  12:42

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人郝龍斌今天中午接受廣播電台專訪時表示，他始終覺得自己的支持度是在所有參選人中的第一名，到訪各地時的反應都很好，讓他愈選鬥志愈高，至於被主持人問到前總統馬英九是否支持吳敦義時，他說，馬英九支持誰，他都尊重，他也不在乎馬英九支持誰，而且馬英九應該對6位參選人的支持都是一樣的。

對於吳敦義日前舉行誓師大會，場面聲勢浩大，郝龍斌說，「我的氣勢不比吳敦義小」，而且很多人去吳敦義場子的人，事前都有先告訴他，所有去站台的人，都只是表達對國民黨支持認同，而且馬英九也有去過他的場。

他表示，參選黨主席的人應該對2018選舉承諾三件事情，一個是要執政縣市變更多，六都可以至少拿下台北市、新北市兩都，以及投票支持國民黨的人數要比上次選舉多出很多。

對於最近「黨內互打」激烈，郝龍斌陣營質疑吳敦義陣營拿到新黨員名冊，吳敦義反擊指稱，新入黨的兒子也有拿到郝龍斌的文宣，郝龍斌說，「我相信我們沒有（吳敦義兒子的通訊地址）」，他強調手中有的黨員名冊是去年、前年的舊黨員資料。

郝龍斌還說，新黨員名冊外流的問題，大家最擔心的是如果連黨證字號也流出怎麼辦？因為選舉要做黨員連署，只有黨員知道自己的黨證字號，如果有人拿到黨證字號，來抄連署書，將影響選舉公平性。

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  • 郝龍斌說，馬英九支持誰，他都尊重，他也不在乎馬英九支持誰，而且馬英九應該對6位參選人的支持都是一樣的。（資料照，記者張菁雅攝）

    郝龍斌說，馬英九支持誰，他都尊重，他也不在乎馬英九支持誰，而且馬英九應該對6位參選人的支持都是一樣的。（資料照，記者張菁雅攝）

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