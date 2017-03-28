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台灣人偏心？ 韓國瑜：國民黨像抱來的小孩

2017-03-28  12:52

［記者陳昀／桃園報導］國民黨主席參選人韓國瑜，今天到國民黨桃園市黨部發表政見。他感嘆說，台灣人看待民進黨，像自己生的兒子一樣疼，不管做錯什麼都原諒，對待國民黨卻像外面抱來的小孩，非常刻薄、嚴厲，以高雄氣爆為例，竟然罵一罵就算了，若國民黨執政一定不得了，但他仍相信，只要國民黨穩定下來、和人民站在一起，把過去那套拋到九霄雲外，民眾會重新給予機會。

韓國瑜表示，他不懂密室協商、派系交易 ，也不敢說自己是最優秀的候選人，但他保證自己會苦幹實幹，帶領國民黨走出不一樣的路。

對於有參選人提到擔任黨主席後，對於2018、2020選舉的理念，韓國瑜說，「現在沒有滷肉飯都要餓死了，講滿漢全席沒有用！」他認為要把握現在，不需要談那麼遠。

韓國瑜分享說，媽媽在菜市場遇到其他選民，有人悄悄在耳邊說「我是國民黨員，但不要太大聲讓別人聽見」，令他感嘆，國民黨已逐漸失去面目、沒有光榮，對不起基層支持者，黨中央一定要有所作為，重新站起來。

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  • 國民黨主席參選人韓國瑜，今天到國民黨桃園市黨部發表政見。（記者陳昀攝）

    國民黨主席參選人韓國瑜，今天到國民黨桃園市黨部發表政見。（記者陳昀攝）

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