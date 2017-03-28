綠委自爆曾遭破車窗 嘆毒品問題「不能學杜特蒂」

2017-03-28 12:39

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委葉宜津質詢毒品議題時，自爆其停在路邊的車輛曾被破窗查看有無財物，並表示菲律賓總統杜特蒂民調高達91％，她理解台灣是民主國家，不能學，但希望政府拿出有感政策；對此，行政院長林全表示對販賣、運輸、製造者一定重罰，但希望讓吸食者能有條路走出去。

葉宜津指出，總統蔡英文雖為毒品問題開過執政決策會議，法務部也設反毒網站，但毒品案件有增無減，人民無感，政府要拿出成績單。她以因鐵腕掃毒而備受爭議的菲律賓總統杜特蒂特為例，表示杜特蒂民調因此高達91％，但她知道台灣是民主國家，無法學杜特蒂作法。

葉宜津透露，吸毒者若沒錢吸毒，啥都幹得出來，其選區曾有豬肉攤商整隻豬被偷走，而她搭高鐵時將車停在路邊，也被打破車窗，只是要看有沒有錢，對於製作、販賣與運輸毒品者，依法可判死刑、無期徒刑，最輕也可判5或10年有期徒刑，但真正判10年以上者何以少之又少。

法務部長邱太三表示，量刑由法官獨立審判，查緝方面有積極進行，也希望針對供給面有效處理，因此最高檢察署已針對毒品銷售網絡來建立系統，對於單純的使用者，最重要就是如何讓他們不再吸食與治療，對吸食者刑度、作法是否過輕，修法部分也都在檢討方向。

對於邱太三的回應，葉宜津批評像「政令宣導」，並指出政府目前能做的，要不就是認真蓋監獄、認真抓毒犯，讓毒犯通通進去關，要不就是認真蓋醫院，抓去勒戒、觀察，若無法學杜特蒂（作法），就僅此二途徑，政府有義務確保守法民眾不受毒犯威脅與騷擾。

林全則表示，已透過法務部多次與司法院溝通，但因司法獨立，只能透過修法或加重刑期來解決，但針對製造、販賣及運輸毒品部分一定會重罰。對於吸食者，林全認為監禁非長期有效作法，在勒戒完成後也須確保其有工作，才能讓其脫離毒品後，能換新的生活。

林全接著強調要減少民眾接觸毒品機會，因很多人是不小心接觸後陷進去，已努力擬方案，來減少吸食毒品者，並使其回歸正常生活。他也表示，曾想過是否以輕罰輔導吸食者，若重罰讓吸食者躲起來不讓人知道，反而不是辦法，這必須做抉擇，盼能讓吸食者有條路走出來。

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