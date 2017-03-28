批柯P人馬愛放話 姚文智：敦厚阿伯已走鐘

2017-03-28 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕外傳明年縣、市長選戰布局，民進黨可能會將台北市、苗栗縣、金門縣3縣市，禮讓給無黨籍人士參選，提高擊敗國民黨的機率。對此，有意角逐台北市長的民進黨立委姚文智今表示，柯文哲身邊的人愛放話，並稱當年那位直白、敦厚的陽光阿伯已走鐘。

綜合媒體報導，姚文智說，相關問題至少已回答10次，根據他的追查，至少有一半以上都是柯的人在放話；姚文智表示，這幾個月來，看見柯P身邊的人，不斷進行選舉操弄放話，但事實上僅看出柯輕忽市政、迷戀權力，真的非常可惜，感嘆，「當年我們禮讓那位直白、敦厚、可以信賴的陽光阿伯，現在已經完全走鐘，完全權謀操弄」。

姚文智指出，選對會的策略，是保留各種彈性來顧全大局，而不是為了讓某人不斷放話、操控到天下人都要為他打開一條路。姚文智也提到，柯市長應多花心思在市政上，不要只會搞政治，當年陳水扁民調是84%，但他仍落選北市長，柯P不及他的一半，憑什麼有信心，這樣的民調再下去，能勝選的機會微乎其微。