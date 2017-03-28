反去蔣化挨罵 柯P：什麼都跟綠一樣乾脆入黨

2017-03-28 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨於大馬演說時，首度表態反對去蔣化，挨批為選舉才講這些話、不懂轉型正義。對此，柯P今表示，最討厭這種標籤政治，對他來說，不見得每件事都要跟民進黨相同，如果一樣的話，那他去參加民進黨就好了。

民進黨立委段宜康、時代力量發言人吳崢，今先後於臉書撰文，批評柯文哲的「反去蔣化」發言，可看出他不懂歷史文化、想連任，以及不了解轉型正義。對此，柯文哲回應，在台灣應人人皆可表達自己的意見，他的立場很簡單且態度一致，就是「我們有不同過去，但要不要走向共同的未來」。

柯文哲表示，不論是第一次選舉還是現在講的話，沒有什麼不同，更重要的是，應去思考怎麼做讓台灣變較好，就蔣介石的地位，他認為給個公平歷史評斷即可，不要剛開始就持否定態度，眾人應可討論、評論，最終再由市場決定一切。

柯文哲說，轉型正義當然要做，但不要淪為僅是勝利者的正義，無論如何，台灣社會仍要向前看，大家應以「比較平和態度處理過去，務實態度處理現在，正面態度面對未來」；柯文哲提到，他家也是228受害者，然而，原諒敵人是強者的表現。