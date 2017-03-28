| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

反去蔣化挨罵 柯P：什麼都跟綠一樣乾脆入黨

2017-03-28  14:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨於大馬演說時，首度表態反對去蔣化，挨批為選舉才講這些話、不懂轉型正義。對此，柯P今表示，最討厭這種標籤政治，對他來說，不見得每件事都要跟民進黨相同，如果一樣的話，那他去參加民進黨就好了。

民進黨立委段宜康、時代力量發言人吳崢，今先後於臉書撰文，批評柯文哲的「反去蔣化」發言，可看出他不懂歷史文化、想連任，以及不了解轉型正義。對此，柯文哲回應，在台灣應人人皆可表達自己的意見，他的立場很簡單且態度一致，就是「我們有不同過去，但要不要走向共同的未來」。

柯文哲表示，不論是第一次選舉還是現在講的話，沒有什麼不同，更重要的是，應去思考怎麼做讓台灣變較好，就蔣介石的地位，他認為給個公平歷史評斷即可，不要剛開始就持否定態度，眾人應可討論、評論，最終再由市場決定一切。

柯文哲說，轉型正義當然要做，但不要淪為僅是勝利者的正義，無論如何，台灣社會仍要向前看，大家應以「比較平和態度處理過去，務實態度處理現在，正面態度面對未來」；柯文哲提到，他家也是228受害者，然而，原諒敵人是強者的表現。

廣告
  • 台北市長柯文哲稍早公開回應，「反去蔣化」的立場。（資料照，記者張嘉明攝）

    台北市長柯文哲稍早公開回應，「反去蔣化」的立場。（資料照，記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 反去蔣化 吳崢 柯文哲 段宜康
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧可樂燒子排
法式點心✧沙漠玫瑰
異國菜✧北越炸春捲
葡萄酒入菜有４招！
轉寄

標題：反去蔣化挨罵 柯P：什麼都跟綠一樣乾脆入黨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.