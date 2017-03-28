民進黨內亂？李俊毅率眾按鈴控告賴清德瀆職

民進黨中央前副秘書長李俊毅（左一）為南市安平區怡平里活動中心改建智慧交通中心案、率眾控告賴市長與市府有關官員涉瀆職。（記者王俊忠攝）

2017-03-28 12:15

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府計劃將安平區怡平里活動中心改建為交通局智慧交通行控中心，再利用里內公園部分土地興建新里活動中心。此舉受到地方居民強烈反對，今上午，民進黨中央前副秘書長李俊毅與里長、多位里民及國民黨議員到台南地檢署按鈴控告市長賴清德、交通局、民政局有關官員涉瀆職、利用公務員妨害自由與毀損等刑責。

李俊毅坦言，他為此案承受黨內很大壓力，他是愛賴市長，但他更愛台南市民，如市政建設妨礙市民權益，他一定站在市民這邊，也請市府有關單位不要指訴他是政治操作、是為市長選舉才出頭，此案純粹是市政議題。

李俊毅表示，怡平里活動中心是市場用地，經過內政部同意作為一樓市場與二、三樓里活動中心多目標使用，市府未經合法廢止公務利用關係，沒有任何公文，就於今年二月下旬將里活動中心圍籬封鎖、強行拆掉內部裝潢設施，致喪失里活動中心使用價值。

李俊毅與里長蔡錦庭、議員盧崑福都說，市府此舉違反都市計畫法公共設施用地多目標使用辦法規定，也違反行政程序法有關政府取消人民權利時應開公聽會的規定，因此不得已到地檢署提告，希望檢察官主持正義。

蔡里長重申他從頭到尾都反對該案，市府方面卻說他是支持的，「沒這回事」！

李俊毅認為，此案有兩全其美辦法，即市府放棄在怡平里活動中心改建智交中心，另覓其他閒置公共空間興建智交中心。盧崑福強調，此案無關黨派，怡平里活動中心是南市使用率很高的活動中心，既然智交中心這麼重要，為何賴市長上任六年了一直不處理，里民權益受損，他當然要替里民發聲，請市府另覓適合地點蓋智交中心。

民政局長陳宗彥說明，此案已經市府全盤評估、考量過相關方案，為活化運用公有建築與南市迫切的交通行控效益，基於時間快、經費少等原則做出的決定，蔡里長在市府決策過程都有參與了解且擔任評審委員，市府有跟地方開了幾次會，李前副秘書長應先瞭解清楚這些決策過程。