外交青年大使新南向 歡迎新二代報名！
2017-03-28 11:55
〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部配合新南向政策，今年將「國際青年大使計畫」主軸調整面向新南向政策重點國家，訪團內容也從過去大型舞臺演出改為交流、志工服務、參訪與文化外交等主軸，盼深化台灣與新南向國家的雙邊交流，特別歡迎嫻熟泰語、印尼語和馬來語的新二代報名參加！
「國際青年大使交流計畫」開辦迄今邁入第9年，每年選拔傑出大專青年赴邦交國或友好國家訪問交流，往年訪問範圍遍及全世界，除參訪外以大型舞臺演出為主軸進行文化交流，選拔時並以外語、音樂和舞蹈等專項才藝為標準。然而數年辦理下來，遭外界質疑流於形式、成效不彰的參訪團，外交部自去年開始研議調整辦理方向，納入志工服務精神，以盡台灣身為全球公民的責任。
去年青年大使計畫的訪團與預算已較先前減半，仍有約4000萬預算，今年外交部再度調整縮小規模，著重於新南向發展，預算僅為去年的3分之1，人數也由100名縮減為75名。
外交部NGO事務會副執行長沈文強今在外交部例會中表示，配合新南向政策中「以人為本」的精神，「國際青年大使」將組團訪問新南向政策重點國家，預計遴選75位青年大使，安排於8月下旬前往海外交流10天。出訪節目則調整為交流研習、志工服務、拜會參訪及文化外交共四大主軸，並以小型精緻藝文表演展現台灣文化，取代大型舞臺演出。
新南向政策重點國家包括菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、泰國與印度。外交部欲借重新二代語言專長與族群背景，歡迎嫻熟泰語、印尼語和馬來語的新二代報名參加， 深化台灣與新南向國家的雙邊交流。計畫預計於4月初開始受理報名，詳細甄選辦法近日將公布。
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