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柯P反去蔣化 時力批「市長不了解轉型正義」

2017-03-28  12:08

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前表態反去蔣化，對此，時代力量發言人吳崢上午在臉書感嘆，「市長你真的不了解轉型正義」！

吳崢表示，「去蔣」不是要消滅和蔣家一切有關的事物，也不是要打倒信奉蔣介石的群眾，而是要去除過去蔣家透過獨裁統治強加在社會上的個人崇拜遺緒和威權價值，還原歷史真相，給予統治者應有的評價，這是一個民主社會在面對過去的歷史時本就應該有的態度。

吳崢認為，「去蔣化」當然無法解決台灣的問題，事實上它也從未宣稱要，去蔣化頭到尾都只是為了解決過去台灣強行被「蔣化」這件事，一個蘿蔔一個坑，「台灣的每個問題都需要專門對症下藥的解法，轉型正義就是為了處理歷史上政府不當行為的必經之路，何時曾自我宣告為萬靈丹了？」

吳崢質疑，柯文哲說台灣最大的問題是「我看你不順眼就把你幹掉」，去蔣化無助解決，「那麼婚姻平權呢？還有像是分配正義、世代正義、文化保存和其他更多面向的議題呢？這些在柯市長心中能夠解決他口中的問題嗎？如果不行是不是就都不要做了？市府不應用這樣的說法來迴避責任」。

吳崢說，諷刺的是，北市府為了紀念4月7日言論自由日，還將推出「自由之路」導覽活動，「一個城市要如何一邊紀念鄭南榕、紀念前人追求自由、民主的努力，一邊同時卻又在市中心用巨大的地標歌頌獨裁政權的豐功偉業」？這是本身內在價值的衝突，是錯亂的靈魂。

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  • 時代力量發言人吳崢。（時代力量提供）

    時代力量發言人吳崢。（時代力量提供）

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相關關鍵字： 去蔣化 柯文哲 蔣介石
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