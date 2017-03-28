呼應劉世芳？ 花媽：下屆市長挺正派、承擔的人
2017-03-28 11:56
〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員王耀裕今日質詢指出，地方傳聞林園區公所新辦公大樓建案，將由兩年後的新市長決定？高雄市長陳菊答詢時澄清，該案預定今年6月動工，下任市長是誰她不知道，但會挺「正派」、可「承擔」的人。
陳菊的正派、承擔說，與有意競逐民進黨下屆高雄市長黨內初選的立委劉世芳形象廣告一致，不免讓人產生聯想。
國民黨籍高市議員王耀裕關切林園、大寮地方建設，今在議會質詢時，探詢林園區公所新辦公大樓進度，並指地方傳聞新區公所建案將等兩年後的市長決定？
陳菊澄清強調，沒聽聞此事，也不知道是哪位地方人士傳出兩年後才動工的消息﹖她表示，工務團隊與地方商議後，已選定林園高中一處校地為建址，目前正規劃中，預定6月動工！
陳菊說，下屆市長是誰她不清楚，但她到任期最後一天還是市長，且認為下屆市長應該是給正派、承擔的人。
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