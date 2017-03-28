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公務員年金改革樓地板 郝龍斌：至少要42k

2017-03-28  11:42

［記者陳昀／桃園報導］國民黨副主席郝龍斌上午在國民黨桃園市黨部，發表參選黨主席政見，針對年金改革，郝龍斌主張退休公務員的月退休金，應保有基本工資的2倍，將4萬2千元設為樓地板，因為很多長者需要申請看護，至少要讓他們在支付基本工資後，還能有生活保障，「否則他們要怎麼安心？」

談到民進黨近1年來的執政，包含一例一休、年金改革，以及放寬農藥標準等，郝龍斌抨痛批，民進黨根本是失信的政府、詐騙集團，國民黨一定要強、重返執政，台灣才有希望，「民進黨才不會那麼鴨霸！」

郝龍斌指出，他發起連署，以15萬份連署書擋下「進口核災區食品」，立院黨團讓民進黨政府暫緩放寬農藥標準，這讓他體認到，國民黨應該全力以赴擔任基層民意代言人，「用盡洪荒之力」擋下民進黨的不當政策，慢慢改變民眾對國民黨的刻板印象，讓國民黨浴火重生。

對於國民黨的內部改革，他說，「黨主席一個人說了算」的時代已經過去，一定要採集體領導，並透過基層的意見反映集體決策，未來立院黨團、議會黨團及縣市首長是最重要關鍵，會讓他們進入決策核心，多元包容；未來也會給予年輕人參政保障，讓年輕人代表國民黨出征。

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  • 國民黨副主席郝龍斌主張，退休公務員的月退休金，樓地板至少要有4萬2千元。（記者陳昀攝）

    國民黨副主席郝龍斌主張，退休公務員的月退休金，樓地板至少要有4萬2千元。（記者陳昀攝）

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