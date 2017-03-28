「獅吼姊」爆紅事件 恐違偵查不公開原則

2017-03-28 11:29

〔記者謝君臨／台北報導〕去年高雄一名女子在警局內以超強肺活量對警員嘶吼1分鐘，影片被上傳後該女子瞬間爆紅，有網友稱她為「獅吼姐」，網路上更出現各種版本的改編影片；然而，即便民眾大多以娛樂性質看待此事，但今日在司法院召開國是會議的委員們卻不一定這麼認為，因為此類型的影片恐涉及「偵查不公開」原則。

司改國是會議第一分組「保護被害人與弱勢者的司法」今天上午9點召開第三次會議，會中將針對「偵查不公開」原則進行探討；而在委員提案的資料中，引用了民間司改會全民司法改革運動針對「媒體與司法」的相關資料，其中提到「關於違反偵查不公開的問題，要怎麼解決？」並指「獅吼姐」一事不能當作笑談。

資料指出，隨著時代變遷，偵查不公開原則本身是否要重構，也成了問題，即便媒體不透露，鄉民自己都側錄側拍，輿論已經形成，即使檢察官不公開，隔壁大樓側錄也可能滿天飛，司法機構應該思考，偵查不公開的核心，以及怎麼更積極的去跟社會對話，說明現階段檢警所不知道的事、不確定還要查證的事，以及不能說的部分，這反而可能會讓外面的流言少一點。

至於要怎麼促使檢警確實遵守偵查不公開的原則，該份資料也指出了可能的相關作法，第一是教育，第二是檢察官的連座處分。

教育的部分，指的是告訴檢警，為何違反偵查不公開會傷害司法及當事人，處分的部分，則是不論哪個環節出問題，只要有人洩漏，檢察官一併連坐處分，但此作法有相當的爭議性，如果採取的話，也必須賦予檢察官更大地節制偵查作為的權限，以符權責。

此外，關於媒體錯誤或不當報導的問題如何解決？可能的方式有三；第一同樣是教育，第二是透過法律規定來作資源重分配，第三則是司法必須與民眾進行主動溝通。

教育的部分，例如司改會曾與媒改社舉辦的司法營隊，讓記者成為司法與社會大眾轉譯的中介人，解釋司法原理，或是在報導加警語；透過法律規定來作資源重分配則對電視媒體較有用，透過廣電三法規定的調整，讓有線電視費多一點進去節目製作費之中，以讓電視媒體有較多的資源製作優質節目。

至於司法必須與民眾進行主動溝通部分，溝通必須改變既有的官方作法；首先，要白話，用公共評論的寫法就好；再者，相對於片段式的不當報導，澄清必須要是脈絡式的說明。最後，要清楚什麼事應該公開、什麼不能公開。