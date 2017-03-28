林全重申「前瞻」無考慮藍綠 藍委怒嗆「我呸！」

立法院國民黨團28日舉行記者會，批評民進黨「一兆綁樁A計畫」。（記者方賓照攝）

2017-03-28 11:24

〔記者鄭鴻達／台北報導〕多名國民黨籍縣市首長質疑「前瞻基礎建設計畫」有「排藍」問題。對此，行政院長林全受訪時，指出計畫並無考慮藍綠，感嘆「已經講很久了！」；國民黨立法院黨團隨後開記者會痛批「狡辯」，表示只能送兩個字，「我呸！」

多名藍營縣市首長質疑「前瞻基礎建設計畫」有「排藍」問題，新北市政府更對此多次帶頭開砲批評；林全受訪指出，「前瞻計畫」目的就是讓可提前加速進行的投資應早點進行，並無考慮藍綠問題，他「已經講很久了」，很多人從此角度批評，他們也沒辦法。

林全接著表示，政府提出的建設預算，都是社會認為要做的，這個比較重要，另外，年度預算投資金額，一向比特別預算還高，若特別預算沒排入，不代表年度預算就沒機換。

對於林全之回應，國民黨立法院黨團稍後立即召開記者會回應痛批。

國民黨團書記長王育敏痛批前瞻計畫室「蔡政府假前瞻、綠營地方諸侯真搶錢」，預算有8成5都放在綠營執政縣市，第一名高雄市有25%，2到4名分別為桃園、台中、屏東，人口最多的新北，卻只分到高雄的7分之1，以人口來看，新北市每人分到只有高雄人的10分之1，「蔡政府心中只有藍綠，令人心痛。」

黨團首席副書記長林為洲質疑計畫到底用何標準分配，是以人口、面積或貢獻度，新竹人口漸增，分到資源卻遠不如屏東，如此還狡辯說不分藍綠，「只能送他們兩個字」「我呸！」；立委曾銘宗則批評，前瞻計畫是拼湊綁樁、虧損錢坑，最後會債留子孫。

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