顏寬恒臉書PO約砲性暗示圖文？原來是....

立委顏寬恒。（記者張軒哲攝）

2017-03-28 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委顏寬恒的個人臉書上竟然PO出性暗示圖片，發生什麼事？

顏寬恒的臉書上日前貼出性暗示圖片，並寫上「可以看看喔，女人有錢就可以上」、「這個陪睡的，大家看看！」等語，還有朋友收到私訊，想詢問電話號碼，根據《蘋果日報》報導，原來是顏寬恒臉書被盜了！

顏寬恒隨後緊急發文說，「本人私人帳號遭不肖人士盜用，且發布許多不實訊息與貼文，請大家無須理會，也嚴厲譴責這種行為！如果我剛剛有發訊息跟您借錢或是散播惡意謠言等其他行為請不要理會！」

顏寬恒表示，他接獲朋友通知，指出他的臉書帳號被盜，他用原本的密碼也無法登錄，最後才取回帳密；他也批評，這樣真的很過分，他現在忙著甲媽遶境，還被這樣折騰。