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2020國民黨誰能贏？郝龍斌：我支持...

2017-03-28  11:13

［記者陳昀／桃園報導］國民黨副主席郝龍斌上午到國民黨桃園市黨部發表參選黨主席政見，爭取黨員支持。郝龍斌表示，黨主席不能只會拉人頭黨員、用小奧步，整天「網內互打」，這樣要爭取支持是不可能的，還說，未來若擔任黨主席，2020年會全力扶植最有勝選希望的人參選總統，「只要郭台銘能贏，我就支持！」

郝龍斌指出，他擔任黨主席的想法，是「我為人人，不是人人為我」，全力協助總統參選人，才是黨主席該有的氣魄、胸襟和作為，不管是郭台銘、嚴凱泰、朱立倫、詹啟賢，只要認同國民黨理念，有把握贏，他就支持。

郝龍斌表示，很多人擔心黨主席選舉會讓國民黨分裂，如果每位候選人都認真談理念、黨的方向、如何和民進黨競爭，讓大家看到黨的進步，黨的形象自然會進步，但如果只會「網內互打」，對民進黨就噤聲，一定會分裂，也會被大家看不起。

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  • 國民黨副主席郝龍斌上午到國民黨桃園市黨部發表參選黨主席政見，爭取黨員支持。（記者陳昀攝）

    國民黨副主席郝龍斌上午到國民黨桃園市黨部發表參選黨主席政見，爭取黨員支持。（記者陳昀攝）

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