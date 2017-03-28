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環太軍演應排除中國 美眾議員籲：改邀台灣加入

美國聯邦眾議員約霍近日撰文建議，美方應停止邀請中國參與明年的環太平洋軍事演習，且應該考慮邀請台灣加入演習。（圖截自RIMPAC臉書）

2017-03-28  11:24

〔即時新聞／綜合報導〕由美國太平洋司令部指揮的環太平洋軍事演習（Rim of the Pacific Exercise，RIMPAC），從1974年起就每2年舉辦一次，而美國聯邦眾議員約霍（Ted Yoho）近日撰文建議，美國政府應停止邀請中國解放軍參與明年的環太平洋軍事演習，且應該考慮邀請台灣加入演習。

眾議員約霍22日在國家利益（National Interest）雜誌網站發表「美國應如何對抗中國不受約束的海上霸凌行為」專文，內文提到，中國在2014年首度獲邀參與環太平洋軍事演習，但五角大廈不該再邀請中方參與2018年的環太軍演，因為2014年參加軍演時，中國卻同時間在南海建設島礁。

他還說到，在這些挑釁的活動還持續進行時，中國卻還是受邀參加2016年環太軍演，中國的侵略作為不應受到獎勵，他呼籲美國政府不要再讓中國參加2018年的演習，應該改邀請台灣參加才是。

另外，《美國之音》報導，哈德遜研究所安全事務專家施耐德（William Schneider）也說到，美國應邀請台灣參與環太平洋軍演，因為參與軍演將能提升台灣軍事專業教育和訓練水平。

相關連結請見

How America Should Confront China's Unchecked Maritime Bullying

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  • 約霍發表專文指出，中國的侵略作為不應受到獎勵，他呼籲美國政府不要再讓中國參加2018年的演習，應改邀台灣參加才是。（圖截自維基百科）

    約霍發表專文指出，中國的侵略作為不應受到獎勵，他呼籲美國政府不要再讓中國參加2018年的演習，應改邀台灣參加才是。（圖截自維基百科）

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相關關鍵字： 中國 台灣 環太平洋軍事演習（RIMPAC） 美國 軍演
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