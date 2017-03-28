前瞻基建新北不滿？ 朱立倫：不能以政黨考量

2017-03-28 10:03

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院推出8年8824億元的前瞻基礎建設計畫，其中軌道建設新北市獲中央補助的捷運三鶯線、淡海輕軌及安坑輕軌，都是已施工的「舊案」，引發市府不滿。昨天立委吳秉叡接受媒體訪問時，砲轟新北「只憑幾張公文就想拿4500億元」。市長朱立倫今天表示，建設應以市民為考量，不能因為政黨、顏色或個人立場有所差別。

朱立倫今天在市政會議指出，前瞻計畫新北市提出許多方案，沒有獲得中央核定，市府立場一本初衷、全力以赴，不管是重大建設或是一般建設爭取中央補助，事前準備工作要做得更好，結合新北市立委，大家共同努力爭取。

對於外界質疑安坑線、三鶯線是假動工，朱立倫回應，市府要自我檢討，為何已經在施工的工程，外界可以製造不實謠言，炒作進度，如果市府每3個月公布一次，就能杜絕不實造謠。朱也喊話，「任何建設不能以政治或顏色考量」。

朱立倫受訪表示，不論是個案或整體計畫爭取中央挹注，感謝新北市立委全力以赴，和市府共同努力，他呼籲新北市立委，應秉持市民立場，不要以政治立場考量。

媒體詢問，此議題是否演變為政治議題或藍綠問題？

朱立倫說，新北市民是市府共同服務的對象，不會因為市長是哪一個政黨而有所差別，建設的目標應該為全體市民、為台灣努力，不應受到政黨或者是個人立場影響，而對於市政建設或是國家建設有所差別。