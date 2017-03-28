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柯P狂語錄再添一筆？ 笑稱「民調是故意拉低的」

2017-03-28  10:25

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲為響應政府「新南向政策」，在近日展開東南亞國家參訪之旅。昨晚在馬來西亞與留學生聚餐時，提到自己先前民調暴跌的狀況，他笑稱「故意把民調拉低的」。

綜合媒體報導，柯文哲在餐會以「都市有夢~台北的城市體驗」為題發表演說，談及包括台灣的歷史和政治現況，以及自己從政以來的心路歷程。柯P在提到先前民調跌落谷低的現象時，他強調「成功最困難的，是忘掉成功」，所以「故意把民調拉低，再來一遍。」甚至說能將民調由低轉高的，「據我所知，台灣我是第一個。」

柯文哲也替自己的政績背書，坦言要做「別人做不到的事情」，還強調上任後嚴格實施預算實編，不能過了之後再追加預算，他認為這是一種「政治態度」，否則大可「經費多編一點、煙火放亮一點，民調就可以高一點。」

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  • 柯文哲參訪馬來西亞，笑稱「民調是自己拉低的」。（北市府提供）

    柯文哲參訪馬來西亞，笑稱「民調是自己拉低的」。（北市府提供）

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