傳媒太發達 警方擬主動發新聞免以訛傳訛

2017-03-28 09:48

〔記者項程鎮、謝君臨／台北報導〕警政署今天向全國司改會議第一組遞交書面資料指出，目前傳媒發達、手機使用普遍，治安事故或案件發生時的資訊傳遞已不限於新聞媒體，「爆料公社」等網路社群也有極大影響，警政署建議放寬發布新聞標準，以免網路資訊以訛傳訛誇大案情，反而影響社會治安。

警政署建議現行的「警察機關偵辦刑案新聞處理應行注意要點」第9條「得適度公開或揭露」的要件，增列「為因應案件輿情處理需要」「得適度公開或揭露」。

警政署指出，網路資訊傳遞匿名性高，資訊容易誤傳或遭惡作劇誇大和渲染，如能在案件焦點形成議題，進而影響治安觀感前，讓警方先主動說明，以免誤導外界視聽，比事後澄清更有效益，也更能維護社會治安。