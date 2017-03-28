時力推揭發保護法草案 吹哨者遭解僱可要求賠償

2017-03-28 09:50

〔記者楊淳卉／台北報導〕為維護公益與提供勇於揭發不法弊端者必要保護，立院時代力量黨團今提出「公益揭發保護法草案」，時代力量立委黃國昌表示，時力將公、私部門合併規範，推出草案，針對重大不法案件，鼓勵知情人士向相關機關舉發；各管制法規不僅可以事後處罰，還可發揮事前抑制效果。

草案除了規範對揭發人資料保護，揭發人若因揭發行為導致生命與自由受到危害，也可請求司法警察採取保護措施。此外，若揭發人因揭發而遭僱傭機關處以解僱等不利處分，不僅該不當措施的法律效果無效，揭發人還可要求最高3倍的賠償金，及勞工契約終止權與資遣費請求權。

黃國昌表示，目前對吹哨者的保護規範散見各法規，無法提供完整保護，希望提供完整公益揭發法律體系，也提供吹哨者足夠誘因與必要保護，發揮有效抑制公部門的貪腐，及私部門不法利益不法情事的效果。

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