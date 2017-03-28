更生人服志願役？ 林全：人應有機會選擇喜歡的工作

2017-03-28 09:44

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國防部日前公告放寬曾犯微罪的更生人，可報考志願役士兵，引發部隊管理上之議論。行政院長林全受訪表示，只要法律賦予每個國民的權利，希望予以尊重，給予充分發揮機會，在適當管理下，人都要有機會選擇他喜歡的工作。

過去「曾犯微罪者」有意服「志願役」者不被軍方允許，但司法院大法官會議715號解釋，指「牴觸人民服公職權利」，國防部日前公告「志願士兵選訓實施辦法第四條、第九條修正案」，宣告放寬成年遭判處徒刑者不得報考的限制，增列獲准易科罰金、易服社會勞動執行完畢，獲緩刑期滿而緩刑之宣告未經撤銷者，為不得報考的「除外條件」。

對此，行政院長林全今早於立法院受訪時指出，這是國防部業務考量的問題，希望每個國民只要法律賦予的權利，都要予以尊重，給予充分發揮機會，在適當管理下，人都要有機會選擇他喜歡的工作。

另，媒體問及內政部是否已有解散婦聯會的打算，林全表示尊重內政部考量，他不會過問。

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