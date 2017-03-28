批馬辦太囂張！ 蔡正元再列「馬英九失政全記錄」
〔即時新聞／綜合報導〕黨內再互打！國民黨政策會執行長蔡正元前天（26日）在臉書發文開嗆，痛批前總統馬英九執政八年毫無建樹，而馬英九辦公室發言人徐巧芯也不甘示弱回嗆，這幾天兩人你來我往的在臉書上互相冷嘲熱諷，雙方戰力十足。昨晚蔡正元再度出招，在臉書上重列去年2月初就提出過的「馬英九失政全記錄」，表示馬辦越囂張，就越需再複習一遍，要馬辦記取教訓。
蔡正元在臉書上表示，馬英九擔心有人說是「害黨主席 亡國之君」，但「本版」從來沒聽過這個說法，馬英九也自承對過去國民黨的敗選有責任，因此他認為既然敗選有責任，就該檢討，這不是什麼「親痛仇快」的事。
蔡正元在「馬英九失政全記錄」中寫道，「這十六年來，陳水扁失德、馬英九失政」，他認為馬英九當年風光當選後，面對台灣經濟全面緊縮的處境下，仍要油電雙漲，在小市民在頭痛腹瀉時，馬不但不給止痛藥，反下清腸劑；接著隔年八八水災，馬英九及閣員慌亂失言，馬政府聲望再挫，無奈馬英九並沒有記取教訓，2012再度當選時，繼續油電雙漲，台灣的經濟環境又再緊縮，國民黨的小市民群眾基礎因此早已岌岌可危。
第二屆總統任期的四年期間，馬推出劉憶如版復徵證所稅，讓股市全面下滑，摧毀國民黨與工商界的信賴基礎，支持國民黨的股民因此拂袖而去；陳沖用踐踏軍公教尊嚴的理由，呼應綠委管碧玲的質詢，刪除軍公教年終慰問金，瓦解國民黨的鐵票基礎；接著馬英九拉拔江宜樺任行政院長，與朱立倫種下接班人心結，國民黨的內部裂痕持續擴大；又為讓江宜樺順利施政報告，不惜對柯建銘讓步，答應服貿協議逐條審查，種下台獨太陽花運動的後果。
蔡正元提到，洪仲丘事件的白衫軍遊行，馬江政府已兵困馬疲左支右絀；隨後更以不可思議的粗糙手法開除王金平黨籍，國民黨已徹底分裂，馬英九就此與地方派系咫尺天涯，此時馬江政府的群眾基礎，已如大漠流沙，毫無自我防衛能力。
蔡正元還說，太陽花學運馬江政府已無力應付，平時吃香喝辣的馬金子弟兵及親信部屬紛紛走避，馬英九硬推十二年國教、面臨兩次食安風暴，國民黨僅存的執政信賴度已被全面打垮。
接著國民黨在地方選舉大敗、洪秀柱闖關獲得提名卻又硬被換下，這兩項是讓國民黨的深藍選票已接近全面罷工的最後一根稻草。蔡正元在文末表示，國民黨若想再重生，要牢牢記住這份失政血淚全記錄，更強調「不是蔡英文有多強，不是首投族有多少票，而是馬英九有多少錯！」。
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標題：批馬辦太囂張！ 蔡正元再列「馬英九失政全記錄」
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